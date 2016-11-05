Нові «перли» від Захарової: поради для США щодо передвиборної кампанії

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова у черговий раз продемонструвала хамську поведінку, розпочавши давати поради Сполученим Штатам Америки щодо проведення передвиборної кампанії, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на матеріали видання Joinfo.ua.
Так, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, скандальна Захарова взялася коментувати передвиборні перегони між демократкою Гіларі Клінтон та республіканцем Дональдом Трампом. За її словами, американці – абсолютно фантастичні та творчі люди (а як же «ядерний попіл»? – ред.). І саме тому, на думку Захарової, вони варті кращої передвиборної кампанії.
Ймовірно, саме для того, щоб зробити передвиборні перегони між кандидатами в Сполучених Штатах більш чесними і чистими, кремлівські хакери, зламували внутрішнє електронне листування демократів, оприлюднювали його матеріали в інтернеті і атакували сервери виборчих дільниць кількох штатів. Нагадаємо, раніше Російська Федерація обурювалась, що представників її МЗС американці вирішили не допускати до виборчих дільниць у якості офіційних спостерігачів. Свою відмову чиновники США мотивували вимогами безпеки голосування.
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