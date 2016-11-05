В России посмеялись над хакерской атакой на Кремль

Пользователи из России неоднозначно восприняли сообщение о том, что военные хакеры из США получили доступ к секретным российским сетям, в частности, к командной системе Кремля, сообщает replyua.net.
После появления новости в российских СМИ пользователи начали активно ее обсуждать, и большинство комментариев – шуточные, с издевкой над США. Мы приводим самые интересные цитаты российских пользователей на РИА Новости: «Что они хотят испортить-то? Тетрис что ли?», «С выдуманной угрозой сражаются выдуманные хакеры-специалисты», «Деньги хакерам выделят, результатов не будет». Также много комментариев пользователи оставили на «Эхо Москвы»: «Это все Дмитрий Анатольевич со своим Айфоном. Доигрался мужик», «Все, Воронежу пришел капец», «Мосты в Кремле обязательно разведут».
Также многие россияне подчеркнули, что США действуют в привычной для них манере – сначала рассказали секретную информацию о том, что собираются совершить хакерскую атаку, а через несколько дней также по секрету заявили, что атака уже произведена, и Кремль пострадает. «Теперь на всех российских каналах будут крутить не Урганта, а Киммела», пишет один из остряков.
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