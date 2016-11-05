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Кох: Россия и Украина на примере Англии и США

Кох: Россия и Украина на примере Англии и США
Для чего в центре Москвы установили памятник князю Владимиру? Анализируя такие действия, невольно начинаешь вспоминать об отношениях США и Англии.

Как сообщает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Альфред Кох. По словам российского политика, по мере колонизации киевскими князьями неславянских земель на востоке, центр всех экономических процессов смещался именно туда. «На востоке появилось Владимирское княжество, и оно стремилось к независимости, вскоре появилась Владимирская Русь, которая впоследствии стала Московией. Аналогичную параллель можно провести в сторону Англии и США», пишет Кох. По его словам, английские колонии в Америке также набирали мощь, что и привело к образованию США.

«Установка памятника князю Владимиру равносильна открытию памятника, к примеру, Генриху Восьмому, который стоит у Капитолия в Вашингтоне. Такое заявление может звучать дико, но этот садист казнил двух жен, отделил английскую церковь и подчинил ее себе, но не подозревал о существовании английских колоний в Америке, поскольку в то время их еще не было», отмечает политик.

Горячая тема: Німецька преса насміхається з нововстановленого пам’ятника Володимиру у Москві
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