Чому Путін програє Україні?

Колишній депутат Державної Думи Російської Федерації Ігор Пономарьов переконаний в тому, що президент РФ Владимир Путин зазнає поразку на території України у зв’язку з так званим «комплексом старшого брата» та його імперіалістичними поглядами, основаних на диктатурі та тоталітарному режимі. Про це він заявив він під час розмови з кореспондентами, інформує replyua.net.
«На сьогоднішній день та і протягом кількох десятиліть у Російській Федерації знаходиться так званий «комплекс старшого брата» - спроба нав’язувати всім навколо себе свою «правильну» безкомпромісну думку. Але сьогодні ми бачимо, як це негативно відбивається на наших громадянах», - розповів він.
За словами Пономарьова, українська влада багато в чому сприяє такій поведінці кремля на чолі з Путіним та йде на гачок. «Я дуже сильно сподіваюсь, що це в найближчий час вдасться подолати, оскільки певною мірою це загроза. Саме небезпечне те, що влада України цей комплекс продовжує в нас розвивати. Але це вже їхні проблеми. Я вірю, що ми їх подолаємо», - вважає він. За словами екс-депутата, Російська Федерація на сьогоднішній день «топчеться на одному місці» і не бачить виходу для себе. За оцінками міжнародних політологів, Росія просто намагається нав’язати свою політику де тільки вона це може, а в результаті отримує санкції та обурення.
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