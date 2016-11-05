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В России бурная реакция на решение СБУ

В России бурная реакция на решение СБУ
Российские пользователи по-разному отреагировали на решение СБУ, вынесенное вчера и касающееся запрета на въезд в Украину 140 деятелям культуры из РФ, сообщает replyua.net.

Новый документ СБУ разместила на своей странице в Фейсбуке нардеп Ольга Червакова, после чего в большинстве российских СМИ, где появилась эта новость, пользователи начали оставлять комментарии. К примеру, на «Эхо Москвы» россияне вчера писали: «бандеровцы бесятся в ненависти и желчи», «Лев Толстой есть в этом списке?», «Похоже, Украина решила заставить Россию ввести визовый режим». Однако попадались и другие комменты. Некоторые пользователи отметили, что список слишком короткий, и у Путина «намного больше *ополизов». Также некоторые россияне добавили, что такой запрет обязательно отразится позитивно, и вкус у людей станет намного лучше.

«Хватит уже их катать по украинским местам, где похоронены военные, которые защищали свою страну. Эти «деятели» катались там не в защиту русского мира, а, чтобы срубить побольше бабла, поэтому таким «артистам» нужно и в Россию въезд запретить», отмечают пользователи.

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