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Більше або менше війни в Україні: західна преса прокоментувала «російські марші»

Більше або менше війни в Україні: західна преса прокоментувала «російські марші»
Оглядачі видання Foreign Policy прокоментували останні події в російській столиці, приурочені до так званого «Дня національної єдності», - про це інформує replyua.net.

Сьогодні у російській столиці та низці великих міст відбулись так звані «російські марші», організовані націоналістами. Відтак оглядачі наголошують, що четверте листопада 2016 року характеризується кількома доволі незвичайними для путінської Росії рисами. Зокрема, дивно, що у державі з - як свідчить офіційна статистика – вісімдесятичотирьох відсотковою підтримкою правлячого лідера знайшлось кілька тисяч осіб, які «День національної єдності» провели під антипутінськими і антикремлівськими лозунгами. Отже, це дає причини думати, що електорат господаря Кремля не такий широкий, як про те говорить офіційна пропаганда.

Тим не менш, це не дає жодних підстав для оптимізму. Варто наголосити, що другою рисою російських маршів була їх тотальна нескоординованість. У Москві пройшло два марші, один із яких засудив, а другий – палко підтримав війну з Україною. Західні оглядачі наголошують, що так же, як російські націоналісти не можуть визначитись потрібно їм більше чи менше війни з сусідньою державою, вони не можуть зрозуміти, якою вони хочуть бачити свою країну в майбутньому. А це значить, що вони не зможуть стати ресурсом для жодних позитивних зрушень в РФ.

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