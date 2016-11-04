США тренуються бомбити Росію – блогер

Блогер Олександр Коваленко дав свої коментарі військовим навчанням, які провели збройні сили Сполучених Штатів Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта зі сторінки в Фейсбук.
Так, блогер наголошує, що поки в Україні відволікались на електронне декларування, у Сполучених Штатах відбулись дійсно значимі військові навчання «Global Thunder 17». Чим вони вирізняють серед сотень інших, які щороку проводить Пентагон? Ймовірно, тим, що до їх проведення у масовому порядку було залучено стратегічні бомбардувальники, що відпрацьовували знайому ще з часів Холодної Війни тактику.
Отже, стратегічні бомбардувальники США B-2 Spirits піднялись з бази Whiteman з мінімальним інтервалом між вильотами. З авіабази Minot здійнялись у повітря B-52H Stratofortresses, а з бази Fairchild – літаки-заправники KC-135R Stratotanker. Всі ці дії є тактичним планом масованого удару в режимі «Red alert». Президент однієї північної держави знайшов кому погрожувати ядерною зброєю. Тепер, реагуючи на його слова, американці без зайвого шуму відпрацьовують тактику масованих ядерних ударів. Що ж, «стратегічний геній» світової політики і цього разу всіх переграв! – іронізує блогер.
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