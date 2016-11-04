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Блогер: Росія – цвинтар забутих зірок (відео)

Блогер: Росія – цвинтар забутих зірок (відео)
Блогер Олександр Коваленко прокоментував доволі гучну подію – отримання російського громадянства голлівудським актором Стівеном Сігалом, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

Так, блогер нагадує, що Сігал був зіркою бойовиків у вісімдесятих – на початку дев’яностих років минулого століття. Зараз його популярність на батьківщині сильно спала і тому він шукає прихистку хоч де-небудь. Відтак, він докотився і до Росії. Проте, мешканцям «Високодуховної» рано радіти, адже Кремль доволі часто використовував у заходах для піар-підтримки своїх химерних ініціатив відомих постатей, які в себе вдома «вийшли в тираж». У цій брудній справі «засвітились» і Жерар Депардьє, і Міккі Рурк, і вже загаданий Сігал – їх просто можна купити задешево. Є серед «нових» російських громадян і підстаркуваті спортсмени – Рой Джонс та Джеф Монсон. До речі, після отримання російського паспорта кожен із них зазнав нищівної поразки на рингу.

Пияки і наркомани з’їжджаються до Російської Федерації, тікаючи від боргів і кримінальних переслідувань. Держава-вигнанець стала також цвинтарем для забутих зірок. Символічно, чи не правда? – іронізує блогер. У той же час, лише за 2015 рік з Росії в США перебрались двісті шістдесят п'ять тисяч осіб. Ще сімдесят п'ять тисяч переїхали до ЄС. Втратити триста тисяч громадян і отримати взамін п'ятьох пенсіонерів? «Хтозна, як це має називатись. Мабуть, переграв», - підсумовує блогер.


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