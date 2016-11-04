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Олешко: украинцы, которые добровольно едут в РФ, должны сами за себя отвечать

Олешко: украинцы, которые добровольно едут в РФ, должны сами за себя отвечать
Украинский блогер Мирослав Олешко сегодня прокомментировал уголовный процесс по делу Евгения Корта, жителя Москвы, которому присудили сегодня наказание в виде лишения свободы на один год в связи с тем, что он прикрепил на свою «стену» «Вконтакте» всего одно постановочное фото – об этом сообщает replyua.net.

Как сообщалось ранее, Евгений Корт находился «в друзьях» в социальной сети «Вконтакте» с известным российским активистом, представителем «правых сил» Максимом Марцинкевичем и не раз делал репосты его сообщений. Некоторое время назад он сделал репост постановочного фото, на котором размещен Марцинкевич и якобы Александр Пушкин. Следствие пришло к выводу, что это фото «разжигает ненависть к представителям нерусских национальностей», а репост этого фото является его распространением. При этом самому Марцинкевичу цинично никаких обвинений предъявлено не было.

Олешко отмечает в связи с этим, что «если парня садят в России за постановочное фото, которое он репостнул «Вконтакте», то это означает только одно: Украина движется в правильном направлении – подальше от Мордора, а также что украинцы, которые едут, несмотря на все события в РФ, туда добровольно, должны сами за себя отвечать – нечего туда ездить. «Не у всех же есть «крыша» в виде кума Путина», - отмечает Олешко.

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