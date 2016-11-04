Сотник: уже к весне или осени 2017-го Путин может «внезапно устать»

Александр Сотник в своей статье «На заре «гибридной перестройки» сообщает, что в советские времена придумали специальный термин – «советский человек», обозначающий серую массу безответственных, безынициативных и агрессивных приспособленцев, всецело одобряющих все действия партии и правительства. Этим образом умело пользуется путинский режим, однако теперь у него другое название – об этом передает replyua.net.
Сотник отмечает, что термин «советский человек» в путинской России был заменен на термин «российская нация». «Режим Путина пытается использовать и другие элементы укоренившейся в РФ советской эпохи, в частности то, что вождь российского народа молод, весел и бодр. Однако это – обман, иллюзия. Россию совсем не ожидают долгие годы отрицательного роста и застоя, как при Брежневе», - сообщает Сотник.
Блогер подчеркивает, что путинскую Россию отличает гибридность во всем. «Гибридность сталинщины и величия, гибридность диктатуры и гибридность войны. Расхлебывать все это будут гибридные патриоты во время гибридной перестройки, которые пока еще не понимают, что смерть гибридной не бывает», - пишет Сотник. Журналист отмечает, что Россия успешно прошла все «этапы советской эпохи», и сейчас находится в «андроповщине» с ее гонениями на инакомыслящих и деятелей культуры. «Скоро россиян начнут готовить к «перестройке», потому что экономическая ситуация настолько плоха, что Путину придется внезапно «соскакивать». Уже к весне или осени он внезапно заявит о том, что «он устал и уходит», а вместо него назначат какого-нибудь либерала, например – Алексея Кудрина», - пишет Сотник. Журналист резюмирует: «У хрестоматийного вора есть два пути: либо в кабак (пропивать и прогуливать награбленное), либо – на нары. Поэтому Путин в ближайшее время подготовит себе почву для оправдания и поправки репутации, что попасть в кабак, а не на нары. В ближайшее время РФ ждет настоящая «перестройка», которая будет проходить в форме «конструктивного диалога с Западом», а именно – администрацией нового президента США».
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