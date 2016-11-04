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Портников: первая жертва юродивой в России

Портников: первая жертва юродивой в России
В России еще сто раз пожалеют о том, что им досталась в «наследство от Крымнаша» Наталья Поклонская, которая теперь будет гадить своей новой стране также активно, как в свое время она гадила Украине.

Как сообщает replyua.net, об этом на «Крым. Реалии» пишет Виталий Портников. По словам журналиста, еще перед выборами в Госдуму он задавался вопросом, чем Поклонской удастся привлечь к себе всеобщее внимание, если в Госдуме уже сидит одна безумная тетка –Ирина Яровая. «Нашей Поклонской при живой Яровой теперь придется переместиться в другой мультик, где речь пойдет о народности, православии и самодержавии. Первой жертвой этой юродивой стал Алексей Учитель, снимающий фильм «Матильда» о романе Николая Второго с известной балериной», пишет Портников.

Журналист уверен, что Поклонская зря затеяла всю эту историю, ведь все происходит в тот момент, когда в Кремле появилась новая игра про уважение к деятелям культуры. «Даже Залдостанову настоятельно рекомендуют попросить прощения у Райкина, поэтому поползновения юродивой не будут востребованы. Однако она найдет для себя достойное место среди циничных безумцев», считает Портников.

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