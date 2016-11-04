В России приглашают за паспортами западных знаменитостей

Ян Зелинский, член комитета Госдумы России по международным делам, в интервью Лента.ру заявил о том, что многие западные знаменитости мечтают о гражданстве Российской Федерации, информирует replyua.net.
По словам Зелинского, пример Стивена Сигала, получившего накануне российский паспорт, может поспособствовать тому, что многие известные личности обратятся в Кремль с просьбой предоставить им российское гражданство. «Мы наблюдаем за тем, как с каждым годом и даже с каждым месяцем растет число европейских и американских актеров, которые мечтают о российском гражданстве. И они не просто хотят получить паспорт и уехать обратно – им хочется работать и жить сразу на две страны», заявил депутат.
Также он подчеркнул, что те знаменитости, которые уже стали обладателями российских паспортов, понимают всю ответственность и готовы отдавать долг российскому государству. «Если мы говорим об актере, то он обязательно должен сниматься не только в голливудских, но и в российских картинах», резюмировал Зелинский. Напомним, что вчера Стивен Сигал получил российское гражданство по указу Путина.
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