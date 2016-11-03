У Москві замінували Кремль?

Силовики російської столиці перевіряють анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів, у тому числі – Кремля, - про це інформує replyua.net, послуговуючись матеріалами російського видання «Лента.ру».
Так, речники російської поліції повідомили, що сьогодні, третього листопада 2016 року, на телефон служби «02» надійшов анонімний дзвінок. Відтак особа, яка телефонувала, повідомила, що у низці адміністративних будівель Москви знаходяться вибухові пристрої, які скоро будуть приведені в дію. За словами абонента, до переліку замінованих потрапили американське дипломатичне представництво, Ярославський залізничний вокзал, відділок місцевої поліції, розташований на Ленінському проспекті, call-центр, розміщений поблизу Зеленоградського округа і навіть російська «святая святих» - Кремль. Інше повідомлення, крім вищенаведеного переліку, містить у якості «жертв» ще й Курський і Казанський залізничні вокзали.
Як наголошують силові відомства, причин для паніки серед населення немає – на всі перелічені об’єкти виїхали кінологи, які будуть шукати ймовірну вибухівку. Поліція, у свою чергу, намагається знайти того, хто дзвонив, аби перевірити правдивість його заяв.
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