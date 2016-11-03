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Черговий невдалий день для росіян у Сирії

Черговий невдалий день для росіян у Сирії
Сьогодні, третього листопада 2016 року, російські збройні сили зазнали чергової невдачі на території Сирії, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Російські ЗМІ повідомляють, що гелікоптер Військово-космічних сил Російської Федерації здійснив аварійну посадку в провінції Хама. Військові пояснили, що під час планового вильоту щодо доставки гуманітарної допомоги до одного із населених пунктів поблизу Пальміри, вертоліт було обстріляно із міномету. Ймовірно, напад здійснили або бойовики так званої Ісламської держави, або ж сирійські повстанці, які воюють проти чинного президента Башара аль-Асада. Внаслідок цього повітряне судно отримало пошкодження, які несумісні з подальшою експлуатацією. Екіпаж прийняв рішення здійснити екстрену посадку гвинтокрила і викликати аварійний літак.

Пошуково-рятувальний літак майже відразу знайшов повітряне судно, що потерпіло аварію, і доставив весь екіпаж до авіабази Хмеймім. Речники збройних сил наголошують, що ніхто з тих, хто перебував на борту гелікоптера, внаслідок інциденту не постраждав. Нагадаємо, за останні тижні це вже четверта аварія вертольотів російських збройних сил та силових структур.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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