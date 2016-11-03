Їх там немає: у Сирії вже почали гинути помічники російських депутатів

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Російські солдати, найманці і бойовики, яких майже «немає» в Сирії, продовжують гинути на її території, викриваючи брехню Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Каспаров.ру».Російське військове «представництво» у сирійському конфлікті уже доходить до одного із найвищих рівнів. Так, сьогодні, третього листопада 2016 року, стало відомо про смерть тридцятивосьмирічного Сергія Морозова, який був помічником депутата нелегітимної Державної Думи (!) Його керівник, депутат від фракції Ліберально-демократична партії Росії Михайло Дегтярьов підтвердив загибель свого підлеглого, наголосивши, що той був йому також добрим другом. Обставини смерті Морозова з’ясовуються, проте достеменно відомо, що він був найманцем у складі російського контингенту, отримав поранення поблизу Пальміри і помер по дорозі до лікарні. Відтак загиблий отримав орден Мужності посмертно.На думку зарубіжних оглядачів, це є ще одним свідченням на користь думки, що Російська Федерація приховує частину свого контингенту. Крім того, численні показання очевидців, карта ударів, яких завдають росіяни, тощо підтверджують значно більші масштаби втручання росіян в сирійський конфлікт.