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Чергова світова ганьба російського ВПК – блогер

Чергова світова ганьба російського ВПК – блогер
Блогер Олександр Коваленко на своїй сторінці в Фейсбук поділився останніми новинами про «успіхи» російського військово-промислового комплексу, який цього разу осоромився вже на весь світ - про це інформує replyua.net.

Так, блогер довідався, що першого листопада 2016 року у китайському містечку Чжухае під час виставки AirChinashow російські авіатори показали нові стандарти сорому. Авіаційна група «Русские Витязи» мала дати показовий виступ, продемонструвавши той самий «високий пілотаж». Хоча для тих, хто уважно слідкує за РФ, їх провал не став несподіванкою. Отже, один із російських Су-27 так і не зміг піднятися в небо. Зрештою, у виступі брали участь чотири літаки замість п’ятьох. Подробиці того, що саме сталось із чудом російського літакобудування, невідомі, проте очевидці говорять, що повітряне судно навіть не змогло виїхати на злітно-посадкову смугу. Не завівся?

Жарти-жартами, але що дійсно вражає в РФ, так це постійні їх обломи. Можна зауважити, що у всіх трапляються поломки, але ж не у такій кількості, як і Росії. А між іншим, «Русские Витязи» вважають себе найвищою кастою пілотів, яка бере участь в різноманітних шоу. Їх техніка мала б бути у зразковому стані – але ж, маємо те, що маємо. І це ж треба було так осоромитись! І де – в Китаї, у державі потенційних визволителів Сибіру! Власне, справи у росіян з кожним днем все краще і краще, - підсумовує блогер.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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