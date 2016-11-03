Грязные интриги в Большом театре продолжаются

Reuters сообщает, что Павла Дмитриченко, ранее являвшегося солистом балетной труппы Большого театра, который нанял человека, облившего серной кислотой своего художественного руководителя, освободили досрочно в мае текущего года, а сегодня разрешили посещать уроки балета в театре – об этом передает replyua.net.
Как известно, Дмитриченко за организацию нападения на своего начальника был приговорен к 6 годам лишения свободы, а непосредственный исполнитель нападения, плеснувший в лицо пострадавшего серную кислоту, Юрий Заруцкий – к 10 годам. Это нападение приоткрыло завесу тайной жизни Большого театра, наполненной «ядовитым» соперничеством над ролями, коррупцией и борьбой за власть. После нападения Сергей Филин, сам являющийся ведущим танцором Большого театра, частично ослеп и перенес несколько дорогостоящих операций. Он работал художественным руководителем до июля 2015 года, после чего его контракт истек. Сейчас он возглавляет студию молодых хореографов.
Администрация Большого театра сегодня заявила, что удовлетворит просьбу Дмитриченко и позволит ему посещать утренние занятия балетом, но добавила, что «это никоим образом не означает, что он в будущем опять будет работать в Большом театре».
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