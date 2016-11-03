Голлівудського пенсіонера Стівена Сігала, крім російського паспорта, ощасливили пенсією розміром п’ять тисяч рублів

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Голлівудського актора Стівена Сігала, крім російського паспорта, який він отримав сьогодні, третього листопада 2016 року, з рук російського президента Володимира Путіна, ощасливили ще і перспективою отримувати соціальні виплати, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали Joinfo.ua.Так, за словами представників Пенсійного фонду Російської Федерації, Сігал може претендувати на виплату йому соціальної допомоги у розмірі п’яти тисяч рублів. Правда, для цього потрібно мати зареєстроване місце проживання на території Росії. Цілком можливо, що «королівським» розміром у п’ять тисяч соцвиплата не обмежиться і до пенсії актору нарахують доплату, щоб «дотягнути» до прожиткового мінімуму регіону реєстрації. Що стосується виплати пенсії за віком, то працівники Пенсійного фонду пообіцяли перевірити, чи є у Сігала «сім років стажу на території РФ» і чи робив він пенсійні відрахування.Нагадаємо, сьогодні Сігал став російським громадянином. Речник російського президента Дмитро Песков наголосив, що прийняття в громадянство стало наслідком тривалих і наполегливих прохань актора. Щоправда, Песков зізнався, що не знає, чим ці прохання були мотивовані.