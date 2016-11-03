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Голлівудського пенсіонера Стівена Сігала, крім російського паспорта, ощасливили пенсією розміром п’ять тисяч рублів

Голлівудського пенсіонера Стівена Сігала, крім російського паспорта, ощасливили пенсією розміром п’ять тисяч рублів
Голлівудського актора Стівена Сігала, крім російського паспорта, який він отримав сьогодні, третього листопада 2016 року, з рук російського президента Володимира Путіна, ощасливили ще і перспективою отримувати соціальні виплати, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали Joinfo.ua.

Так, за словами представників Пенсійного фонду Російської Федерації, Сігал може претендувати на виплату йому соціальної допомоги у розмірі п’яти тисяч рублів. Правда, для цього потрібно мати зареєстроване місце проживання на території Росії. Цілком можливо, що «королівським» розміром у п’ять тисяч соцвиплата не обмежиться і до пенсії актору нарахують доплату, щоб «дотягнути» до прожиткового мінімуму регіону реєстрації. Що стосується виплати пенсії за віком, то працівники Пенсійного фонду пообіцяли перевірити, чи є у Сігала «сім років стажу на території РФ» і чи робив він пенсійні відрахування.

Нагадаємо, сьогодні Сігал став російським громадянином. Речник російського президента Дмитро Песков наголосив, що прийняття в громадянство стало наслідком тривалих і наполегливих прохань актора. Щоправда, Песков зізнався, що не знає, чим ці прохання були мотивовані.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
30219

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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Голлівудського пенсіонера Стівена Сігала, крім російського паспорта, ощасливили пенсією розміром п’ять тисяч рублів

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