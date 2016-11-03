Портніков: Сьогодні в Кремлі мають затвердити план федералізації для Молдови, наступна – Україна

Поява в публічному доступі листа, який один з ватажків донецьких найманців Денис Пушилін направив кремлівському «куратору» України Владиславу Суркову – зовсім не свідчення особистої ініціативи маріонетки. План Пушиліна про поділ України на три «федеральні одиниці» свідчить про опрацювання цієї теми Сурковим та збір «експертних думок». Саме так, як правило, діє Кремль перед підготовкою остаточного варіанту документа, якій з'явиться на столі Володимира Путіна і буде завізований правителем. Таку думку у своєму блозі висловив український журналіст Віталій Портніков, передає replyua.net.
Як доказ кремлівських намірів Віталій Портніков наголошує на фактичній синхронізації намірів Кремля на українському і молдавському напрямках. Саме про федералізацію Молдови в якості єдиної можливості вирішення територіальної проблеми країни говорить кандидат лівих сил на пост президента цієї країни Ігор Додон. Як суб'єкти федерації до складу об'єднаної держави повинні увійти відірване Москвою Придністров'я і автономна Гагаузія, яка також знаходиться під сильним впливом російського бізнесу.
«Саме сьогодні Додон і проросійський бізнесмен Вусатий за посередництва російських «кураторів» повинні обговорити в Москві план майбутнього розділу Молдови. І саме сьогодні ми дізнаємося, що такий же аналог «федералізації» готується Кремлем для України», – зазначив Портніков.
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