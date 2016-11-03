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Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»

Майбутнє Росії лякає: у Липецьку діти грали кошеням в бейсбол і «дружно сміялися»
Як передає replyua.net, жертву дитячих «ігор» доставили в ветеринарну клініку. Липецькі зоозахисники збирають кошти на лікування кошеняти на прізвисько Мультик, якого діти використовували, як м'яч для гри в бейсбол. Жертву жорстоких забав відправили на лікування в Санкт-Петербург: у тваринки віднялися задні лапки і почалися проблеми з сечовипусканням.

Від російських зоозахисників продовжують надходити тривожні відомості про жорстоке поводження з тваринами. Черговий резонансний випадок стався в Липецьку в районі Центрального ринку. Діти вирішили пограти живим кошеням в бейсбол: вони підкидали беззахисну тварину в повітря наче м'яч, а потім відбивали його палицями та кулаками, імітуючи біти.

Як пишуть зоозахисни в соціальних мережах, діти з цікавістю спостерігали, як далеко відлетить кошеня, і при цьому «дружно іржали». Знущання тривали до тих пір, поки «злісну зграю» не розігнали дві небайдужі жінки.

Після того як хвостатого нагодували і оглянули, з'ясувалося, що у нього віднялися задні лапи, також спостерігаються проблеми з сечовипусканням. В результаті Мультика вирішили відправити на лікування в одну з ветеринарних клінік Санкт-Петербурга, розповіла зоозахисниця Світлана Лебедєва. «Поки кошеня не пройде обстеження, важко оцінити його стан», - зазначила вона. Як очікується, Мультика оглянуть невролог, терапевт, рентгенолог, також йому зроблять комп'ютерну томографію або МРТ.

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