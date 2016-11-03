«Солнечного клоуна» Попова отказались хоронить в России

Самого известного советского клоуна Олега Попова не будут хоронить на его родине, в России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, такое заявление прозвучало сегодня от Дмитрия Резниченко, директора ростовского цирка, куда с гастролями приехал всемирно известный клоун.
По словам Резниченко, он связался с дочерью Попова, и та заявила, что надо похоронить отца в Германии. Как стало известно, поклонники великого мастера смогут проститься со своим кумиром 7 ноября. Напомним, что Олег Попов скончался накануне вечером в российском Ростове-на-Дону. Клоуну было 86 лет. Он умер в кресле, в гостиничном номере. Чуть позже судмедэксперты установили, что причиной смерти стала остановка сердца. Солнечный клоун, как часто называют Попова, начинал свою карьеру еще в пятидесятых годах, выступал на арене Московского цирка.
Сразу после развала Союза переехал в Германию. Его часто просили приехать в РФ, но Попов отказывался. Так получилось, что его первые гастроли в России стали для него и последними. В прошлом году он приезжал в Сочи, однако не на гастроли, а для участия в церемонии цирковой премии.
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