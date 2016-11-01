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Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ

Росія звинувачує ще кількох командирів ЗСУ
У Російські Федерації знову завели нові кримінальні справи щодо використання заборонених методів ведення воєнних дій проти чотирьох українських командирів. Росія заявляє, що за їхньою командою весною поточного року сили антитерористичної операції з важкої артилерії обстріляли мирні населені квартали на Донбасі. Про це сьогодні, 1-го листопада, розповідає представник Слідчого комітету Російської Федерації Петренко Світлана, пише російське видання «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Керівники, які займаються розслідуванням військових злочинів із застосуванням заборонених засобів ведення війни, ГСУ СКР встановили прізвища командирів військових підрозділів Збройних сил України, які на початку весни поточного року порушували положення міжнародних правових домовленостей, які регулюють захист та дотримання прав людини, яка не приймає участі у бойових діях. Застосовуючи важку артилерію, українська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на південному сході України», - каже вона.

В той самий час Петренко назвала конкретні імені підозрюваних українських воєначальників. «Мова йде про командира 72 окремої бригади ЗСУ полковника Соколова Андрія, командуючого 93 бригади ЗСУ полковника Клочкова Владислава, командира 30 окремої бригади ЗСУ полковника Якубова Віталія та командира 1 батальйону 14 бригади ЗСУ підполковника Михайла Прокопіва», - зазначила вона.

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