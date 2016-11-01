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ФБР продовжує шукати зв'язки Трампа та РФ

ФБР продовжує шукати зв'язки Трампа та РФ
На сьогоднішній день Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів не має прямих чи вагомих доказів причетності кандидата в президенти США від республіканської партії Дональда Трампа до уряду Російської Федерації. Про це сьогодні пише американське видання The New York Times, посилаючись на власні інформаційні джерела в спецслужбах США, передає replyua.net.

ФБР на протязі кількох минулих місяців займалося розслідуванням кількох проваджень, намагаючись вияснити, чи має Трамп будь-які зв’язки з Росією та її правлінням. В тому числі перевірялися і ймовірні зв’язки з РФ його найближчого оточення. В той самий час ФБР-івці займалися пошуком причетних до зламу серверів, які належать Демократичній партії.

В результаті проведеної роботи ФБР та американська розвідка дійшли до спільного висновку, що злам доступу до ресурсів партії Хілларі Клінтон мав на меті не підняти рейтинг Трампа в передвиборній кампанії, а зірвати президентські вибори взагалі. Наразі ФБР продовжує розслідувати всі можливі зв’язки російської влади з передвиборною кампаніє в Сполучених Штатах. В свою чергу прибічники демократів вимагають від ФБР оприлюднити результати роботи щодо зв’язків «Трамп-Росія», навіть якщо ці дані не підтверджені.

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