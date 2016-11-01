ФБР продовжує шукати зв'язки Трампа та РФ

На сьогоднішній день Федеральне бюро розслідувань (ФБР) Сполучених Штатів не має прямих чи вагомих доказів причетності кандидата в президенти США від республіканської партії Дональда Трампа до уряду Російської Федерації. Про це сьогодні пише американське видання The New York Times, посилаючись на власні інформаційні джерела в спецслужбах США, передає replyua.net.
ФБР на протязі кількох минулих місяців займалося розслідуванням кількох проваджень, намагаючись вияснити, чи має Трамп будь-які зв’язки з Росією та її правлінням. В тому числі перевірялися і ймовірні зв’язки з РФ його найближчого оточення. В той самий час ФБР-івці займалися пошуком причетних до зламу серверів, які належать Демократичній партії.
В результаті проведеної роботи ФБР та американська розвідка дійшли до спільного висновку, що злам доступу до ресурсів партії Хілларі Клінтон мав на меті не підняти рейтинг Трампа в передвиборній кампанії, а зірвати президентські вибори взагалі. Наразі ФБР продовжує розслідувати всі можливі зв’язки російської влади з передвиборною кампаніє в Сполучених Штатах. В свою чергу прибічники демократів вимагають від ФБР оприлюднити результати роботи щодо зв’язків «Трамп-Росія», навіть якщо ці дані не підтверджені.
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