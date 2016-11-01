Ковтуна снова побили на российском канале, - видео

Вячеслава Ковтуна, который стал частым гостем от Украины на программе «Время покажет», которую в прямом эфире транслирует «1 канал», снова избили, но не в прямом эфире, а после него, в гримерке.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на российские источники, Ковтуна на этой передаче «не любят», и инцидент произошел накануне, когда темой передачи была ситуация на Донбассе. Пропагандистский ведущий Шейнин, который часто затыкает рты тем, кто не согласен с путинским режимом, заявил вчера, что власти Украины уничтожают собственный народ на Донбассе. Один из присутствующих в зале сказал Шейнину, чтобы тот отнес эти сведения в украинскую прокуратуру, после чего ведущий традиционно начал говорить на украинском языке (он им хорошо владеет) со своим оппонентом. Ковтун отреагировал на украинский Шейнина в шутливой форме.
Ударили Ковтуна, судя по всему, во время перерыва в передаче, однако чуть позже в прямом эфире Шейнин извинился перед украинцем за этот инцидент и заявил, что такие драки происходят из-за «параноидального бреда, торжествующего в Украине». Кстати, предлагаем посмотреть эту программу – гости говорят весьма интересные вещи.
Горячая тема: Правозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter