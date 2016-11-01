Портников: послепутинская оттепель

В России пытаются отыскать признаки оттепели, однако все эти ожидания – преждевременные, поскольку в РФ уверены, что нынешний режим развивается по советским стандартам, но на самом деле это не так. Как информирует replyua.net, об этом на Радио Свобода пишет Виталий Портников.
По словам журналиста, имеется несколько различий между тем, что сейчас происходит в РФ, и между тем, что происходило в советские времена. «При Сталине людей с другими взглядами или сажали, или убивали, а при Путине такие люди могут просто уехать из страны. При Сталине люди верили в идею и в силу этой идеологии, а современные россияне - это циничные подростки, которые уже ни во что не верят. А у советских оттепелей 50-х и 80-х годов были экономические и политические причины», подчеркивает Портников.
Эти оттепели, пишет журналист, происходили после смерти вождей, и классический сталинизм уже не мог полноценно существовать после смерти Сталина. Сейчас в России оттепель невозможна, и она наступит только после Путина, а пока – не ждите, уверен журналист.
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