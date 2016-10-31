Портников: "оттепель" в России - это борьба с "перегибами на местах"

Виталий Портников сегодня сообщает, что многие политологи пытаются найти в последних событиях в РФ признаки «оттепели». Однако, по мнению журналиста, никакой оттепели в России, пока Владимир Путин при власти, быть не может - об этом передает replyua.net.
Блогер напоминает, что последние решение Путина немного «выбиваются» из общей картины – то он не дает своего согласия на возобновление бомбардировок Алеппо, то заявляет Дмитрию Киселеву, что его слова о «радиоактивном пепле» - это перегиб, то позволяет кремлевским чиновникам вступаться за сына Аркадия Райкина в его споре с байкером «Хирургом». «Многим кажется, что это – своего рода «оттепель», однако рассуждать таким образом более чем ошибочно. На самом деле, Россия уверенно возвращается к сталинизму и эти действия Путина – это не что иное, как «борьба с перегибами на местах».
Портников напоминает читателям об известной статье, вышедшей в 1930 году под названием «Головокружение от успехов». «Именно таким «головокружением» было бы продолжение убийств сирийцев или новые провокации в адрес США. А вот поведение в отношении Константина Райкина – это чистой воды сталинщина», - пишет блогер. Он резюмирует: «Не стоит ждать оттепели – Путин чувствует себя очень уверенно, и у него, поверьте, голова от успехов не кружится».
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