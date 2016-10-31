Россия не будет ввязываться в большую войну с Западом, - политолог

Российский политолог Александр Морозов заявляет, что российские власти не намерены начинать «большую войну» с Западным миром – такое заявление он сделал сегодня в эфире радиостанции «Крым.Реалии».
Как сообщает replyua.net, политолог добавил, что, несмотря на нежелание РФ ввязываться в открытый вооруженный конфликт с западными странами, «в России достаточно авантюристов, как и за ее пределами». Морозов подчеркивает, что российские власти к такой войне не готовы, но настойчиво пытаются убедить народ РФ в том, что «она неотвратима», поэтому к ней нужно активно готовиться, наращивать военную мощь и вести подготовку армии.
Политолог напомнил, что Россия всегда после распада СССР стремилась влиять на жизнь постсоветских республик, и это влияние происходило в разных формах – от политических схем до открытой агрессии, как это произошло с Грузией и Украиной. «Кремль влиял на выборы в странах Балтии, Украине и Молдове. Еще до вторжения в Крым и событий на Востоке Украины, российские власти посылали на территорию Украины своих активистов с целью развивать у местного населения соответствующие взгляды и настроения», - сообщает он. Однако, Морозов подчеркивает, что своими действиями в Украине Россия «открыла ящик Пандоры», и для нее обратного пути уже нет.
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