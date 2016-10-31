Эйдман: Путин готовит новые заговоры в странах Восточной Европы

Нет никаких сомнений в том, что в попытке государственного переворота в Черногории замешана Россия, также нет сомнений и в том, что Путин продолжает вести пропагандистскую деятельность во многих восточноевропейских государствах. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Игорь Эйдман.
По словам российского публициста и социолога, Путин наивно полагает, что в большинстве случаев народ из любой страны является послушной быдломассой, а попытка переворота – это не что иное, как последствия заговора спецслужб. «Путин абсолютно убежден в том, что Майдан в Украине организовали в ЦРУ, также спецслужбы устроили арабскую весну, и такое убеждение привело к тому, что Россия начала участвовать в гонке вооружений в том, что касается оранжевых революций. Паранойя, связанная с США, заставляет РФ приписывать американцам любые внутренние конфликты в недружественных США государствах», уверен социолог.
Эйдман считает, что попытка переворота в Черногории напрямую связана с Россией и сейчас Путин готовит нечто похожее в прибалтийских государствах, а также в Болгарии, Казахстане, Беларуси и Молдове.
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