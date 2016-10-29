В Кремлі вже занепокоїлися через новий герб української розвідки, на якому меч пронизує Росію

В Україні вперше офіційно «засвітилася» нова емблема військової розвідки. Фотографія Петра Порошенко поруч з емблемою була опублікована на офіційному сайті Президента України: на емблемі зображена сова, яка тримає меч, що пронизує територію Російської Федерації, інформує replyua.net.
Варто зазначити, що територія РФ єдина виділена на карті сірим кольором. Загрозливого вигляду сова, що тримає в лапах золотий меч з українським гербом, пронизує своїм лезом територію Росії. Також фоном для емблеми служать кольори українського прапора і напис «Україна – понад усе».
Росіяни ж не на жарт перелякалися даною емблемо, розпочавши співати стару пісню, про те, що новий герб української розвідки схожий з нацистським. Російські журналісти звернули увагу і на гасло «Україна – понад усе!», яке було нанесено на заднику нової емблеми. Пропагандистам це нагадало слова «Німеччина понад усе» з «Пісні німців», які персоніфікуються з нацистською ідеологією Третього рейху. В даний час цей гімн Німеччини виповнюється і публікується без першого куплету, що містить ці слова.
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