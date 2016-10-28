валюта
СпецтемаСеверному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании | Посетите новый финансовый форум

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне
Информационное агентство ВВС сегодня сообщает, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров издал указ, согласно которому полиция нравов будет присутствовать на всех свадьбах в республике и проверять, чтобы празднество происходило исключительно в соответствии с чеченскими национальными традициями.

Исполняющий обязанности министра культуры Хож-Бауди Даайев заявил, что «специальные рабочие группы» будут присутствовать на каждой свадьбе в Чечне, проводимой в общественном месте. Им предоставлены полномочия прекращать любые торжества, если они увидят одежду или танцевальные движения, «чуждые чеченским национальным традициям и обычаям». Год назад чиновники в столице Чечни, городе Грозном, распространили документ, содержащий перечень действий, которые запрещено совершать, находясь в ресторанах. «Налеты» полиции нравов на свадьбы начались еще раньше – более двух лет назад. По мнению Министерства культуры Чеченской республики, эти меры необходимы для «сохранения национальных и религиозных традиций в мусульманском регионе Российской Федерации».

Жители Чечни отреагировали на это нововведение по-разному. Одни считают, что это «слишком», и что властям осталось только проверять соблюдение чеченских традиций во время похорон. Другие полагают, что эти меры являются оправданными и правильными, потому что «традиционные свадьбы в Чечне не должны превращаться в дискотеки».

Горячая тема: Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 окт 2016
2986

Вчені вперше за 500 років заглянули під плиту Гробу Господнього

Мета вчених – фрагмент каменя, на якому було покладено тіло Христа. Унікальне дослідження в головній святині християнського світу – гробу Ісуса Христа в Храмі Господньому в Єрусалимі почали проводити

28 окт 2016
2446

Нардеп задекларував 95 квартир

Народний депутат від фракції «Воля народу» Олесь Довгий вніс до своєї декларації 95 квартир, побудованих в 19-му, 20-му та 21-му сторіччях, 11 елітних годинників, 10 статуй та 1.5 мільйона доларів


Свежие новости

Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

З грошима, за які можна купити квартиру, Холодницький знімає кімнату

Блогер: Путіну треба подякувати, адже він розставив всі крапки над «і»

Итальянская полиция обнаружила рукопись, украденную 30 лет назад

Декларація Ситника на фоні інших досить "спокійна"

У СБУ відреагували на схвильованих журналістів УП, які заявили, що за ними стежать

У Росії відмовили проводити допит Януковича

Президент продовжив мораторій на землю до 2018 року

Боровой: Путин выведет войска с Донбасса только в одном случае

Павло Правий: Славко Кириленко – патріот, якому, судячи з декларації, дуже пощастило з дружиною

Джоли и Питт приступили к разделу имущества

Лавров обещает Асаду поддержку после введения новых санкций

Вчені проголосили тарганів рятівниками світу

Вакарчук: за 25 лет чиновникам и депутатам очень повезло

Нідерланди мають визначитися з українською угодою - Клімкін

Вчені були вражені, відкривши Гробницю Христа

Ученые: вынашивание мальчика является огромным стрессом для организма женщины

ГУР: На окупованому Донбасі приблизно 41 тисяча військових РФ

Пионтковский сделал сенсационное заявление об убийстве Моторолы

Генпрокурор: До суду ГПУ спочатку передасть справу про державну зраду Януковича

 Новости за день