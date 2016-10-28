Полиция нравов будет проверять все свадьбы в Чечне

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Информационное агентство ВВС сегодня сообщает, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров издал указ, согласно которому полиция нравов будет присутствовать на всех свадьбах в республике и проверять, чтобы празднество происходило исключительно в соответствии с чеченскими национальными традициями.Исполняющий обязанности министра культуры Хож-Бауди Даайев заявил, что «специальные рабочие группы» будут присутствовать на каждой свадьбе в Чечне, проводимой в общественном месте. Им предоставлены полномочия прекращать любые торжества, если они увидят одежду или танцевальные движения, «чуждые чеченским национальным традициям и обычаям». Год назад чиновники в столице Чечни, городе Грозном, распространили документ, содержащий перечень действий, которые запрещено совершать, находясь в ресторанах. «Налеты» полиции нравов на свадьбы начались еще раньше – более двух лет назад. По мнению Министерства культуры Чеченской республики, эти меры необходимы для «сохранения национальных и религиозных традиций в мусульманском регионе Российской Федерации».Жители Чечни отреагировали на это нововведение по-разному. Одни считают, что это «слишком», и что властям осталось только проверять соблюдение чеченских традиций во время похорон. Другие полагают, что эти меры являются оправданными и правильными, потому что «традиционные свадьбы в Чечне не должны превращаться в дискотеки».