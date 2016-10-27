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Кораблі російського Північного флоту не можуть знайти порту для дозаправки в Середземному морі

Кораблі російського Північного флоту не можуть знайти порту для дозаправки в Середземному морі
Військові кораблі російського Північного флоту, які передислоковуються зараз із постійного місця базування до берегів Сирії у Середземному морі, не можуть отримати дозвіл від прилеглих держав щодо заходу в порт для дозаправки, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали «Радіо Свобода».

Так, одним із останніх варіантів для проведення дозаправки для росіян виступала Мальта – колишній начальник головного штабу Військово-морського флоту Російської Федерації Віктор Кравченко наголосив саме на такому маршруті російських суден. Тим не менш, очільник зовнішньополітичного відомства Мальти Джордж Велла у своєму інтерв’ю місцевій пресі повідомив, що держава не дасть права на вхід в порт російським кораблям на чолі з «Адміралом Кузнецовим».

Попередня невдача спіткала росіян з іспанським портом Сеута – так, після критики з боку Північноатлантичного альянсу, офіційний Мадрид заявив, що відкличе свій дозвіл на дозаправку, який було видано російській авіаносній групі. Насторожену позицію щодо російських кораблів зайняли також мусульманські держави, розташовані на північному узбережжі Африки – так, влада Марокко зазначила, що не бажає бачити у своїх портах кораблі держави, яка бомбардує мирне населення в Сирії.

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