Россияне выступили за визовый режим с Украиной

Сотрудники Левада-Центра информируют о том, что за последние годы число россиян, которые выступают за визовый режим с Украиной, возросло в два с половиной раза, сообщает replyua.net. В исследовательском центре отметили, что 39 процентов россиян в сентябре этого года заявили о том, что отношения с Украиной должны выстраиваться по тому же принципу, что и со всеми другими странами – нужно закрыть границы и ввести визовый режим.
Однако большинство граждан России, около 48 процентов, уверены, что отношения с Украиной должны остаться прежними – визы вводить не нужно и необходимо оставить границы открытыми. Еще восемь процентов россиян заявили, что России и Украине нужно объединиться и стать одной страной. Левада-Центр проводил опрос в конце сентября этого года, и в нем принимали участие более полутора тысяч россиян, проживающих в 137 населенных пунктах.
Напомним, что в начале сентября Минюст РФ внес Левада-Центр в список компаний, которые выполняют функции иностранного агента. В Министерстве юстиции заявили, что якобы работу этой организации финансируют из-за границы, а результаты опросов не соответствуют действительности.
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