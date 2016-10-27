валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Россияне выступили за визовый режим с Украиной

Россияне выступили за визовый режим с Украиной
Сотрудники Левада-Центра информируют о том, что за последние годы число россиян, которые выступают за визовый режим с Украиной, возросло в два с половиной раза, сообщает replyua.net. В исследовательском центре отметили, что 39 процентов россиян в сентябре этого года заявили о том, что отношения с Украиной должны выстраиваться по тому же принципу, что и со всеми другими странами – нужно закрыть границы и ввести визовый режим.

Однако большинство граждан России, около 48 процентов, уверены, что отношения с Украиной должны остаться прежними – визы вводить не нужно и необходимо оставить границы открытыми. Еще восемь процентов россиян заявили, что России и Украине нужно объединиться и стать одной страной. Левада-Центр проводил опрос в конце сентября этого года, и в нем принимали участие более полутора тысяч россиян, проживающих в 137 населенных пунктах.

Напомним, что в начале сентября Минюст РФ внес Левада-Центр в список компаний, которые выполняют функции иностранного агента. В Министерстве юстиции заявили, что якобы работу этой организации финансируют из-за границы, а результаты опросов не соответствуют действительности.

Горячая тема: Северному флоту РФ отказали в дозаправке в Испании
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Эксперт: Трамп – это американец без ценностей

С 4 ноября начнет курсировать еще один поезд «Интерсити»

Жители Германии уверены, что начнется война с Россией

В школе Дебальцево повесили «ДНРовский» плакат

Россияне выступили за визовый режим с Украиной

Социологи рассказали о реальном рейтинге Клинтон и Трампа

Шварценеггер впервые будет сниматься в китайском фильме

Адвокат: с помощью Савченко РФ создает иллюзию безопасности

Огрызко: политика самоизоляции продолжается

Гидрометцентр: в Украину возвращается ясная погода

Пономарь: итоги важного митинга

В центре Италии три новых землетрясения

Павло Правий: Петре Олексійовичу, Савченко «созрєла»

У Кремлі дали коментарі з приводу приїзду Савченко в Москву

Суд может запретить Великобритании выходить из ЕС - Reuters

Коррупция обошлась бюджету африканской страны в 1 миллиард долларов за десятилетие

МИД Украины выразило протест в связи с визитом Путина в оккупированный Крым

Зона відчуження 2.0 - блогер показав як виглядає сьогодні окупований Луганськ (фото)

Путин в Крыму: У нас ведь лишних денег нет в стране

Переграв? НАТО розгорне свої батальйони у Східній Європі вже до літа 2017 року

 Новости за день