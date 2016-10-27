Огрызко: политика самоизоляции продолжается

Последние решения Путина свидетельствуют о том, что его загнали в тупик, однако российский президент будет продолжать политику самоизоляции, а это, в свою очередь, может привести к развалу России. Как информирует replyua.net, такое мнение Обозревателю высказал Владимир Огрызко.
По словам бывшего министра иностранных дел Украины, у Путина своя линия – угрозы и шантаж, и РФ сама себя загоняет в тупик, из которого уже не выбраться. «Политика самоизоляции продолжается, а ведь в современном мире самую важную роль играют взаимные связи, и одному выжить практически невозможно. РФ сильно зависит от мировой экономики, без продажи металлов, газа и нефти ей уже не выжить. Обрубая связи с внешним миром, Россия автоматически будет выброшена из экономической жизни, а также из мира политики», подчеркнул Огрызко.
По словам дипломата, агрессивная политика Путина загоняет его в капкан, а Запад наконец начинает просыпаться. Правда, считает Огрызко, это происходит очень медленно, но процесс начался, и это позитивная новость. «Путину будет тяжело выходить из тупика, в который он себя загнал», добавил дипломат.
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