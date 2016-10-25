Невзоров: русской нации не существует

Александр Невзоров, известный российский публицист, дал большое интервью, в котором рассказал о русской нации, духовности и развитии науки, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. По словам Невзорова, он не считает себя русофобом, но уверен, что никакой русской нации не существует.
«Для меня не существует национального вопроса, и я считаю самой идиотской вещью то, что людей делят на национальности. То же самое относится к патриотизму, границам и всему остальному, поскольку споры по таким вопросам являются главной бедой всего человечества», заявил публицист. Он отметил, что до середины шестнадцатого века русского народа не было вообще, поскольку Русь являлась одним из «подразделений» Орды, и освободилась от «колонизации» только после разрушения самой Орды. Также Невзоров рассказал, что думает о мнении Запада о том, что россияне не способны к управлению.
«Русские ничем не отличаются от европейцев, но их нужно выращивать в условиях нормального европейского социума, и тогда из русских получатся отличные люди, ведь в этом народе есть множество удивительных качеств», заявил Невзоров.
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