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Лавров звинуватив Київ у тому, що ЄС не скасовує санкції проти країни-агресора

Лавров звинуватив Київ у тому, що ЄС не скасовує санкції проти країни-агресора
Голова МЗС Російської Федерації Лавров Сергій заявив, що українська влада цілеспрямовано підриває виконання Мінських угод для того, щоб антиросійські санкції з боку Європейського союзу тривали якомога довше. Про це він заявив під час свого виступу на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу, повідомляє replyua.net.

Під час зустрічі директор представництва компанії Siemens в Росії поцікавився, скільки ще будуть тривати антиросійські санкції з боку Євросоюзу,адже вони дуже негативно впливають на розвиток їхнього бізнесу. Після цього Лавров нагадав, що ще в лютому минулого року було розроблено формулу, за якою скасування санкцій було пов’язано з виконанням Мінських домовленостей. В даному випадку мова йде про виконання «Мінську» саме російською стороною, виведення її військ з окупованого Донбасу.

«Тоді запровадили корисну формулу: коли Мінські домовленості буде виконано, санкції проти Російської Федерації будуть скасовані», - зазначив Лавров. «З цього випливає, що ЄС цілеспрямовано допомагає Києву, який чи не хоче, чи не може виконувати взяті на себе обов’язки. Порошенко отримує ключ до подолання конфлікту на сході України, але він продовжує саботувати та нав’язувати свою політику», - каже МЗС РФ.

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