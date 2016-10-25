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МЗС РФ каже, що Києву потрібно припинити політичний фарс та зайнятися ділом

МЗС РФ каже, що Києву потрібно припинити політичний фарс та зайнятися ділом
Глава Міністерства зовнішніх справ Росії Сергій Лавров висловив свої сподівання, що країни «нормандської четвірки» переконають українську владу «припинити займатися політичним фарсом та нарешті зайнятися справою». Про це він заявив, виступаючи на зустрічі з Асоціацією європейського бізнесу сьогодні, 25-го жовтня, інформує replyua.net.

«Українська влада продовжує робити все необхідне для досягнення власних геополітичних цілей в супереч рівної нероздільної безпеки. А це в свою чергу загостює і без того непросту ситуацію на нашому спільному континенті», - сказав глава зовнішньополітичного відомства Російської Федерації. За словами Лаврова, «Росія намагається створити послідовність у вирішенні внутрішньої кризи України дипломатичними та політичними шляхами. Потрібно лише чесно та без ухильно виконувати всі прописані пункти Мінських домовленостей».

«Ми в черговий раз переконалися про це під час останньої зустрічі «нормандського формату» в Берліні. Для досягнення миру на Донбасі Києву потрібно чітко та послідовно виконати свою частину Мінських угод. Спочатку потрібно на державному рівні закріпити особливий статус Донбасу, потім провести реформу, виконати амністію та провести місцеві вибори відповідно до міжнародного права», - зазначив Лавров.

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