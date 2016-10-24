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Українські хакери розкрили плани Суркова

Українські хакери розкрили плани Суркова
Одна із українських хакерських організацій у результаті злому електронної поштової скриньки радника російського президента Владислава Суркова отримала доступ до розробленого останнім плану заходів щодо дестабілізації ситуації в Україні, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Росбалт».

Так, організація «КіберХунта» на своєму сайті оприлюднила матеріали, знайдені в електронному листуванні Суркова. За їх словами, у одному з документів йдеться про план заходів, які дозволять примусити Україну прийняти до свого складу окуповані території Донбасу на умовах Кремля. Наприклад, для цього мають бути проведені дострокові президентські та парламентські вибори в період з листопада 2016 по березень 2017 року. Серед можливих шляхів досягнення цієї мети – переговори з опозиційними партіями («Опозиційний блок», «Батьківщина», Радикальна партія Олега Ляшка), організація їх силами «Тарифного майдану» у другій половині листопада 2016 року тощо. Крім того, для «розхитування» громадської думки планується використати низку народних депутатів-журналістів – Мустафу Найєма, Сергія Лещенка, Світлану Заліщук та інших – вони мали б провести розслідування про «корупційну діяльність команди президента України Петра Порошенка». Щоправда, останніх Кремль бажав «використати втемну».

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