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Песков объяснил «ссору» Порошенко и Путина в Берлине

Песков объяснил «ссору» Порошенко и Путина в Берлине
Дмитрий Песков заявил, что никакого конфликта между Путиным и Порошенко на переговорах в Берлине не было, однако состоялся «непростой и продуктивный разговор».

Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, пресс-секретарь президента России отметил, что не было разговоров на повышенных тонах. «Разговор между Путиным и Порошенко был непростым, но конструктивным и деловым. Информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности», отметил Песков. Такое заявление было ответом журналистам на вопрос о том, говорил ли президент Украины Путину, чтобы тот прекратил стрелять на Донбассе. Напомним, что накануне вечером Петр Порошенко в эфире нескольких украинских каналов подтвердил информацию о том, что во время переговоров «нормандской четверки» он потребовал от Путина прекращения военных действий на Донбассе.

Порошенко произнес фразу «Просто прекрати стрелять». Судя по всему, по версии Пескова, таких слов украинский глава не произносил, ведь «диалог был конструктивным». Многие СМИ после переговоров напечатали материал о том, что Петру Порошенко пришлось повысить голос во время разговора с Путиным.

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