Эксперт раскрыл цели России на Ближнем Востоке

Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Сирии, однако действия РФ связаны с определенными целями, преследуемыми ею на Ближнем Востоке. Как передает replyua.net, об этом Игорь Семиволос рассказал в комментарии Обозревателю. По словам директора Центра ближневосточных исследований, у России много целей, и главная – возвращение на Ближний Восток, поскольку это важный элемент на пути к завоеванию статуса мощной державы.
«Если России удастся «основаться» на Ближнем Востоке, она автоматически получит полномочия, в том числе и влияние на множество процессов в регионе, связанных с экономикой и политикой», подчеркнул Семиволос. Также он не исключает, что, дестабилизируя ситуацию в Сирии и других государствах региона, Россия пытается завладеть механизмами, которые позволят регулировать цены на ресурсы, в том числе и на нефть.
«Возвращение высоких цен на нефть – одна из задач России, однако она не является приоритетной в ближневосточном регионе. Прежде всего, РФ пытается вернуть себя статус сверхдержавы, поэтому усиливает свои действия на Ближнем Востоке», уверен эксперт.
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