Росія запевняє, що готова дати "відповідь" США на посилення санкцій

Міністерство закордонних справ Російської Федерації готує серію заходів асиметричної дії на той випадок, якщо у Сполучених Штатах вирішать посилити санкції проти Росії. Про це повідомляє російське видання «ТАСС» з посиланням на заяву заступника глави зовнішньополітичного відомства РФ Сергія Рябкова, передає replyua.net.
«Американська політика проти Російської Федерації з застосуванням санкцій продовжується вже на протязі досить тривалого часу. Ми в свою чергу використовували цей час з користтю: провели дослідницьку роботу, підготували серію заходів, які можуть бути застосовані в несиметричному режимі в тому випадку, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати посилювати антиросійські санкції», - зазначив він.
Як зазначалося раніше, Великобританія разом з США розглядають можливість посилення санкцій проти Російської Федерації та президента Башара Аль-Асада у зв’язку з подіями в сирійському місті Алеппо. Перед цим державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі також припускав можливе посилення санкцій проти Росії через масштабні бомбардування в Сирії. Як відомо, наразі в Сирії відновлено бойові дії після триденного режиму «тиші».
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