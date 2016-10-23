Російське МЗС підтвердило злам їх сайту

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Речниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова офіційно підтвердила факт «злому» сайту Міністерства, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».Так, за словами Захарової, зараз спеціалісти її відомства намагаються визначити винуватців хакерської атаки на офіційний сайт. Нагадаємо, раніше телеканал CNN розповсюдив інформацію, що двадцять першого жовтня 2016 один із американських хакерів на прізвисько The Jester здійснив злом сайту російського Міністерства закордонних справ. Там він опублікував повідомлення, у якому закликав росіян припинити кібер-атаки на Сполучені штати. «Можливо, вам вдається залякати країни, що вас оточують. Але з нами цей номер не пройде – це Америка», - наголосив хакер. За даними CNN, хакерську атаку було спровоковано спробою росіян зламати низку найбільш відомих американських сервісів, таких як Netflix, Twitter, PayPal, Amazon, Spotify, Ebay і Vox.Нагадаємо, на початку цього місяця американські спецслужби завершили розслідування хакерських атак на сервери виборчих дільниць та поштового сервісу партії демократів, які призвели до витоку особистого листування кандидата в президенти Гіларі Клінтон та низки її прибічників. Результати слідства вказали на пряму причетність до кібер-атак російського уряду.