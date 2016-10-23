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Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим

Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим
Як передає replyua.net, російський актор Дмитро Пєвцов прокоментував для радіо «Зірка» інформацію про те, що Латвія заборонила йому в'їзд в країну. За словами актора, офіційного документа з цього приводу він поки не побачив, однак багато про нього чув і дещо здивований.

«Мені важко коментувати, не отримавши на руки ніяких документів з цього приводу. Дуже багато розмов, а ніякого офіційного списку, підтвердженого МЗС Латвії, я не бачив, тільки чув про нього, тому складно щось конкретно коментувати. Коли я його побачу, я прокоментую і залишу на своєму сайті замітку, звичайно», - розповів Пєвцов.

Актор вважає, що подібна заборона може бути пов'язана з його політичною позицією, яку він ніколи не приховував, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференціях, в тому числі що проходять на території Прибалтики.

«Припускаю, що це могло бути, хоча дивно, стільки часу пройшло. Ми були навесні там зі студентами на студентському фестивалі, і я був на прес-конференції, де абсолютно чесно відповідав на питання, як я зазвичай це і роблю. У тому числі і з приводу Путіна, і з приводу Криму, який я вважаю російським. Оскільки я згоден з тим, що робить Володимир Володимирович, і дуже радий поверненню Криму, я про це там повідомив. Очевидно, це послужило приводом, інших приводів я не бачу», - припустив Пєвцов.

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