Пєвцов в коментарі про заборону на в'їзд до Латвії знову згадав Путіна та Крим



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«Мені важко коментувати, не отримавши на руки ніяких документів з цього приводу. Дуже багато розмов, а ніякого офіційного списку, підтвердженого МЗС Латвії, я не бачив, тільки чув про нього, тому складно щось конкретно коментувати. Коли я його побачу, я прокоментую і залишу на своєму сайті замітку, звичайно», - розповів Пєвцов.



Актор вважає, що подібна заборона може бути пов'язана з його політичною позицією, яку він ніколи не приховував, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференціях, в тому числі що проходять на території Прибалтики.



«Припускаю, що це могло бути, хоча дивно, стільки часу пройшло. Ми були навесні там зі студентами на студентському фестивалі, і я був на прес-конференції, де абсолютно чесно відповідав на питання, як я зазвичай це і роблю. У тому числі і з приводу Путіна, і з приводу Криму, який я вважаю російським. Оскільки я згоден з тим, що робить Володимир Володимирович, і дуже радий поверненню Криму, я про це там повідомив. Очевидно, це послужило приводом, інших приводів я не бачу», - припустив Пєвцов.



Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Як передає replyua.net , російський актор Дмитро Пєвцов прокоментував для радіо «Зірка» інформацію про те, що Латвія заборонила йому в'їзд в країну. За словами актора, офіційного документа з цього приводу він поки не побачив, однак багато про нього чув і дещо здивований.«Мені важко коментувати, не отримавши на руки ніяких документів з цього приводу. Дуже багато розмов, а ніякого офіційного списку, підтвердженого МЗС Латвії, я не бачив, тільки чув про нього, тому складно щось конкретно коментувати. Коли я його побачу, я прокоментую і залишу на своєму сайті замітку, звичайно», - розповів Пєвцов.Актор вважає, що подібна заборона може бути пов'язана з його політичною позицією, яку він ніколи не приховував, відповідаючи на питання журналістів на прес-конференціях, в тому числі що проходять на території Прибалтики.«Припускаю, що це могло бути, хоча дивно, стільки часу пройшло. Ми були навесні там зі студентами на студентському фестивалі, і я був на прес-конференції, де абсолютно чесно відповідав на питання, як я зазвичай це і роблю. У тому числі і з приводу Путіна, і з приводу Криму, який я вважаю російським. Оскільки я згоден з тим, що робить Володимир Володимирович, і дуже радий поверненню Криму, я про це там повідомив. Очевидно, це послужило приводом, інших приводів я не бачу», - припустив Пєвцов.