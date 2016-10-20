США «роздувають» новий привід гнобити Росію – блогер

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Блогер Олександр Коваленко слідкує як перебазування ракетних комплексів «Іскандер» збройних сил Російської Федерації до Калінінграду вплинуло на американську інформаційну політику, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер нагадує, що на минулому тижні він уже наголошував на тому, що такий неординарний крок Російської Федерації як переміщення «під ніс» європейцям ракетного комплексу «Іскандер» лише підштовхне «гонитву озброєнь», у якій Сполучені штати знайдуть що продемонструвати. Також треба звернути увагу на те, що перед кожною масштабною подією – інтервенцією, політичними чи економічними заходами тощо, Білий Дім завжди знаходив для американців інформаційний привід для виправдання таких дій. Причому, привід має бути простий і зрозумілий для пересічного громадянина Сполучених штатів: тероризм, хімічна зброя, ядерні розробки. Крилаті ракети наземного базування «Іскандер» також послужать для цієї цілі.Нещодавно The New York Times опублікувала матеріал, який повідомляє, що Білий дім стривожений продовженням розробок Росією крилатих ракет наземного базування. Отже, інформаційний маховик запущено. Що ж буде далі? Навряд чи інтервенція, а от нафтове ембарго і відключення SWIFT – цілком можливі варіанти.