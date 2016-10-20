Росія пішла на поступки і продовжила гуманітарну паузу в сирійському Алеппо

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Сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, очільник оборонного відомства Російської Федерації Сергій Шойгу повідомив, що гуманітарну паузу навколо утримуваного повстанцями сирійського міста Алеппо буде продовжено, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Каспаров.ру».Так, за словами російського міністра оборони, відповідне рішення ним було прийняте за вказівкою президента РФ Володимира Путіна. Уряд Сирії також підтримав таку ініціативу. Приводом до цього стала заява представників Організації об’єднаних націй, які наголосили, що оголошені Росією терміни гуманітарної паузи замалі для того, аби доправити до населення оточеного сирійськими урядовими військами міста Алеппо необхідну допомогу, медикаменти, питну воду та продукти харчування.Нагадаємо, раніше глава російської держави повідомив, що РФ готова тримати гуманітарну паузу допоки не стикнеться з активізацією військ бойовиків. Вже вісімнадцятого жовтня 2016 року міністр оборони Шойгу повідомив про припинення повітряних ударів російських та сирійських збройних сил по Алеппо з десятої години ранку. Таке перемир’я було необхідним для того, аби з сьогодні встановити гуманітарну паузу.