Росія горить із затримками – блогер

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Блогер Олександр Коваленко проаналізував один із цікавих феноменів російського інформаційного простору, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.Так, сьогодні, двадцятого жовтня 2016 року, на очі блогеру трапилась новина про загоряння стратегічного бомбардувальника Ту-95МС неподалік від Іркутська. З одного боку, у цьому немає нічого дивного – рядова подія у низці військових невдач Росії. Але цікаво коли саме він горів – дванадцятого жовтня 2016 року. Тобто, новина з’явилась у російських ЗМІ із запізненням у тиждень! Власне, спостереження блогера свідчать, що у російському інформаційному просторі спостерігається така тенденція – про будь-яку неприємну ситуацію повідомляти із запізненням, коли ажіотаж вже спав. Наприклад, речник російського президента Дмитро Песков ніколи не відповідає відразу на прямо поставлені неприємні питання, а чекає, поки вони кілька днів «охолонуть». Або ж, про інцидент з невдалим запуском ракети з космодрому Плесецьк, що відбувся двадцять п’ятого серпня, стало відомо із затримкою у два тижні.З таким повальним бажанням тягнути з оприлюдненням неприємних фактів може дійти до смішного. Наприклад, нападе підступне НАТО на «Високодуховну», а на Уралі про це дізнаються лише тоді, коли Кремль вже догоратиме, - іронізує блогер.