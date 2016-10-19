Суд у Ростові вирішує чи пустити Януковича на відео-допит

Екс-президент України Віктора Януковича та колишнього командира внутрішніми військами Шуляка Станіслава будуть допитувати через Skype, якщо російський суд дасть на це «добро». Вищезазначених осіб будуть допитувати в якості свідків про криваві події під час «Революції гідності». Про це сьогодні, 19-го жовтня, пишуть російські «РІА Новини», посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах, передає replyua.net.
Як зазначалося раніше, українська сторона вже направляла відповідний запит до Міністерства юстиції Росії. Там підтвердили, що отримали його. «Мін’юст направив запит щодо отримання дозволу на проведення он-лайн допиту Віктора Януковича та Станіслава Шуляка до суду в Ростові-на-Дону. Згідно з законодавством РФ, рішення щодо організації процесуальних заходів приймає суд. Наразі судді будуть займатися цим питанням: будуть шукати всіх учасників та вирішувати чи давати дозвіл на їхній допит», - зазначив співрозмовник.
Як повідомлялося, Міністерство юстиції України відправляло до Російської Федерації відповідний запит на допит колишнього президента Януковича декілька разів, проте відповіді від російських колег так і не отримало. Також адвокат горе-президента Віталій Сердюк повідомляв, що Янукович готовий до очної ставки та сам хоче дещо запитати у представників нинішньої української влади.
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