Блогер розповів чи врятує «Адмірал Кузнецов» Путіна від ганьби на саміті в Берліні

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Блогер Олександр Коваленко прокоментував чого варто чекати від зустрічі «Нормандської четвірки», яка відбудеться сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, в Берліні, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що переговори в нормандському форматі супроводжуються низкою доволі цікавих обставин. По-перше, в Іраку починається операція щодо звільнення Мосулу від бойовиків Ісламської держави, що може стати передумовою до деконструкції режиму Асада в Сирії. По-друге, вже наступного дня на саміті ЄС буде обговорено нові санкції щодо Кремля за вбивства мирного населення Алеппо. По-третє, доволі цікаву роль тепер буде грати Олланд – він примірив на себе маску «поганого хлопця» - то називає діяльність збройних сил РФ в Сирії «військовими злочинами», то відмовляється зустрічатись з Путіним в Парижі.І останній цікавий момент – до берегів Норвегії підійшов єдиний російський авіаносець «Адмірал Кузнецов», і саме на сьогодні заплановано палубні зльоти авіації на ньому. Цей факт свідчить про те, що переговори таки відбудуться, адже Путін любить себе супроводжувати «силовим елементом». Наприклад, на минулорічному саміті «Великої Двадцятки» до берегів Австралії підійшли кораблі ВМФ РФ, а Мінські переговори російський президент вів під акомпанемент боїв за Дебальцево. Тим не менш, в Австралії флот не врятував Путіна від ганьби. Чи врятує «брязкання зброєю» Путіна зараз? – навряд, - підсумував блогер.