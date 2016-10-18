Белковський: Путін знову «ламає комедію»

Російський політолог Станіслав Белковський дав свої прогнози щодо майбутньої зустрічі так званої «нормандської четвірки», - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Радіо Свобода».
Так, за словами політолога, ніякого прориву від перемовин, які мають відбутись дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, чекати не варто. Белковський вважає, що Мінські угоди завжди були блефом і наразі нічого не змінилось. Тому у сторін, імовірно, вийде щось на зразок «давайте-но ще раз зустрінемось і зафіксуємо що у нас і досі нічого не виходить». На думку політолога, президент Російської Федерації Володимир Путін ніколи й не збирався виконувати Мінські угоди. Тим не менш, у зустрічі він участь візьме. Мотивом для нього у даному разі слугує страх опинитись у міжнародній ізоляції, і тому він радо йде на будь-які контакти, які демонструють для внутрішнього користувача як зростання зовнішньополітичної ваги їх лідера.
Белковський також зауважив, що від чинних лідерів Німеччини та Франції Путін вже не очікує вигідної для себе позиції. Власне, він чекає поки Ангела Меркель на Франсуа Олланд складуть повноваження, а на їх місце прийдуть Франк-Вальтер Штайнмайєр та Ніколя Саркозі, з якими йому буде набагато легше домовитись.
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