Блогер розповів як Путін осоромився за результатами саміту «БРІКС»

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Блогер Олександр Коваленко проаналізував угоди, укладені президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на саміті «БРІКС» і пояснив, чому кремлівським пропагандистам рано радіти, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер наголошує, що саміт «БРІКС» належить до подій, які існують заради інформаційного приводу, а не задля отримання певних результатів. Наприклад, на останній зустрічі, яка минула у мальовничому індійському штаті Гоа, зібрались як лідер провідної економіки світу – Китаю, так і доволі «підтоптані» Бразилія, ВВП якої за минулий рік впав на 3,2 %, та Російська Федерація, яка в минулому році показала – 3,66 % ВВП. І якщо перша постраждала від політичної кризи на фоні економічних негараздів, то росіяни продовжують біднішати, але все-одно люблять Путіна. Саміт мав би бути корисним для Росії, але, як не парадоксально, на ньому вона отримала низку «підніжок» від свого найкращого друга – Індії.По-перше, угода з Індією про постачання їй п’яти комплексів С-400 «Тріумф» немало насторожила Ісламабад, Пекін і Тегеран. По-друге, угода про спільне з індійцями виробництво гелікоптерів Ка-226Т цілком може стати провальною. На наступному саміті ЄС, який відбудеться двадцятого жовтня 2016 року, вже пропонують як одну із складових нових санкцій проти Росії використати заборону на експорт продукції оборонного призначення. А це значить, що французькі двигуни Arrius 2G1 фірми Turbomeca, якими комплектуються російські вертольоти, у РФ, скоріше за все, не отримають. Тож всі «тріумфальні» результати саміту не більше, як черговий фейк російської пропаганди, - підсумовує блогер.