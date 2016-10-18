Блогер розповів звідки Росія бере гроші на зброю

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Блогер Олександр Коваленко прокоментував останні новини з Російської Федерації, де вирішили компенсувати витрати оборонного-промислового комплексу за рахунок соціальних виплат, - про це replyua.net інформує з посиланням на особисту сторінку експерта в Фейсбук.Так, як нагадує блогер, він нещодавно висвітлював тему доходів оборонних підприємств Російської Федерації – заводи, які входять в Топ-100 світових експортерів, у 2015 році втратили близько чверті прибутків порівняно з попереднім роком. Крім того, у доволі тяжкій фінансовій ситуації перебувають «Уралвагонзавод», «Курганмашзавод» та інші. Не варто забувати і про повний провал виробництва супутників «Сфера».Тим не менш, Росія не втомлюється дивувати і сьогодні порадувала українських оглядачів черговою новиною. Як стало відомо, борги підприємств оборонно-промислового комплексу РФ буде погашено з державного бюджету – а це не мало не багато - вісімсот мільярдів рублів. Тобто, кошти, які можна було б направити на індексацію пенсій, стипендії та соціальну допомогу впадуть в цю «чорну діру». Якщо підсумувати – російська оборонка кульгає на всі чотири лапи, але завдяки сто сорока мільйонам рабів буде й далі продовжувати виготовляти «цяцьки» для Путіна, - наголошує блогер.